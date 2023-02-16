У Тернополі погасили марки “Воїни світла. Воїни добра

15 лютого у Тернополі відбулося урочисте спеціальне погашення марок «ВОЇНИ СВІТЛА. ВОЇНИ ДОБРА» з метою відзначення працівників критичної інфраструктури.

В урочистому спецпогашенні продукції також взяв участь міський голова Сергій Надал.

«Символічно, що у день свята Стрітення Господнього, світ побачить поштовий блок «ВОЇНИ СВІТЛА. ВОЇНИ ДОБРА». Він ще раз доводить всьому світу беззаперечну істину про працівників наших комунальних підприємств, які відновлюють інфраструктуру і наші міста після ракетних обстрілів,- зазначає Сергій Надал. – Це – справді воїни світла, які ціною своєї професійності, самовіддачі, героїзму працюють задля оперативної подачі електроенергії у наші домівки. Це справжні воїни добра, які відновлюють дороги, ремонтують газопроводи, водогони, каналізацію, забезпечують подачу тепла. Шана, повага і слова вдячності усім, хто забезпечує функціонування та життєдіяльність міста і його мешканців. Нехай наступна марка була присвячена саме перемозі України».

До слова, до поштового блоку увійшли марки: енергетики, газовики, водопостачальники, зв’язківці, дорожники. Автор блоку картки та конвертів – Олександр Нікітюк. Загальний тираж блоку – 300 000 примірників.