Майже 100 камер відеоспостереження з’явиться у дворах Тернополя

З метою встановлення додаткових камер відеоспостереження в рамках проєкту «Безпечний двір», на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради прийнято рішення про виділення коштів для фінансової підтримки комунального підприємства «Тернопіль Інтеравіа».

Сума виділених коштів складає 2 454 000 гривень, в межах яких заплановано придбання та встановлення камер відеоспостереження в рамках проєкту «Безпечний двір», зокрема, заплановано придбати та встановити 93 камери. На транспортних розв’язках міста з’являться ще понад 10 камер.

До слова, у місті вже встановлено 1084 камери відеоспостереження. Задля безпеки громадян на час воєнного стану камери працюють, проте доступ до них мають лише правоохоронні органи.