21 лютого на масиві Дружба буде тимчасово припинено водопостачання

Як повідомляє КП «Тернопільводоканал», у зв’язку із проведенням аварійно-ремонтних робіт у мікрорайоні «Дружба», 21 лютого з 09:00 до 20:00 год буде тимчасово припинено водопостачання у всіх будинках на бульв. Просвіти та вул. Володимира Лучаковського.

КП «Тернопільводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності та закликає заздалегідь зробити запаси води.

До слова, громадяни можуть скористатись колонкам-качалками та бюветами з питною водою, що позначені на інтерактивній карті.