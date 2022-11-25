У Тернополі поліцейська врятувала життя чоловікові, котрий хотів звести рахунки з життям

Завдяки небайдужості співробітниці Тернопільського райуправління поліції Валентини Перхалюк вдалося запобігти трагедії. Поліцейська допомогла врятувати життя чоловікові, котрий наковтався пігулок.

Зі слів поліцейської, з чоловіком вона проживає в одному будинку. Останнім часом помічала, що він був дуже пригнічений. Поліцейська завжди намагалася підтримати його, розговорити. Напередодні чоловік надіслав їй повідомлення, у якому прощався. Валентина перетелефонувала йому, проте абонент був поза зоною.

Поліцейська вирішила негайно навідатися до знайомого додому. Двері у квартиру були відчинені, тож дівчина увійшла до кімнати і виявила господаря в непритомному стані. Поряд були розкидані медикаменти. Не зволікаючи, поліцейська зателефонувала у швидку та почала надавати чоловіку домедичну допомогу. Медики, які прибули на виклик, діагностували у чоловіка отруєння медичними препаратами.

Потерпілого шпиталізували до лікарні. Наразі його стан стабільний.

«У моїй роботі під час викликів на повідомлення громадян трапляються різні ситуації. Випадки, коли є загроза життю людини — найскладніші та потребують негайної реакції. Я рада, що вдалося запобігти трагедії та врятувати життя людини», – зазначила поліцейська.