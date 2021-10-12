Уряд схвалив нові правила пасажирських перевезень під час карантину

З 21 жовтня у громадському транспорті міжрегіонального сполучення вимагатимуть Covid-сертифікати або негативні ПЛР-тести.

Кабінет міністрів України на своєму засіданні у понеділок, 11 жовтня, затвердив нові правила пасажирських перевезень на час дії карантину.

Яке повідомляється на сайті МОЗу, своїм рішенням Кабмін вніс зміни до постанови №1236, які передбачають посилення правил для пасажирських перевезень у регіонах, де встановили «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епіднебезпеки.

Згідно з новими правилами, з 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів у регіонах із жовтим, помаранчевим чи червоним рівнем епіднебезпеки будуть дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів одного із цих документів:

документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини для регіонів «жовтого» рівня епідемічної небезпеки;

міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від Covid-19 однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини, дозволених ВООЗ для використання в НС, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія);

негативного результату тестування на Covid-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години.

«Нові правила для перевезення пасажирів – вимушений крок для стримування поширення коронавірусної хвороби, щоб зберегти життя та здоров’я громадян. Тому наявність як у водіїв, так і у пасажирів документів, які б підтверджували їх Covid-безпечність, є необхідною умовою для регулярних та нерегулярних перевезень у будь-якому виді транспорту», – цитує прес-служба міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка.

Нові правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів. Мова йде про автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення.

Відповідні правила не будуть застосовуватись до міських та внутрішньообласних перевезень.

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