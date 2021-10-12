Уряд схвалив нові правила пасажирських перевезень під час карантину
З 21 жовтня у громадському транспорті міжрегіонального сполучення вимагатимуть Covid-сертифікати або негативні ПЛР-тести.
Кабінет міністрів України на своєму засіданні у понеділок, 11 жовтня, затвердив нові правила пасажирських перевезень на час дії карантину.
Яке повідомляється на сайті МОЗу, своїм рішенням Кабмін вніс зміни до постанови №1236, які передбачають посилення правил для пасажирських перевезень у регіонах, де встановили «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епіднебезпеки.
Згідно з новими правилами, з 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів у регіонах із жовтим, помаранчевим чи червоним рівнем епіднебезпеки будуть дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів одного із цих документів:
- документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини для регіонів «жовтого» рівня епідемічної небезпеки;
- міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від Covid-19 однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини, дозволених ВООЗ для використання в НС, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія);
- негативного результату тестування на Covid-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години.
Нові правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів. Мова йде про автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення.
Відповідні правила не будуть застосовуватись до міських та внутрішньообласних перевезень.
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