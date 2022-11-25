Етиловий спирт Екстра – це особлива органічна речовина, яка має специфічний смак та аромат. Такий продукт є безпечним для оточення, тому він задіяний у різних напрямках промисловості. Нерідко його купують суб’єкти підприємництва, які вирішили відкрити свою справу у сфері випуску алкогольних напоїв високої міцності.

У такому разі першорядне завдання – вибір перевіреного постачальника, в якого можна купити спирт Екстра. Щоб не наражатися на шахрайські дії, замовнику необхідно перевірити, чи може надати дистриб’ютор необхідні сертифікати якості. Наступний параметр преміального спирту – наявність обов’язкових етикеток на тарі, у якійнапій отримує замовник.

Сфера застосування етилового спирту Екстра

Пропонований продукт включає мінімальний відсоток сторонніх добавок. Завдяки цьому його активно залучають у багатьох галузях народного господарства. Насамперед – це виготовлення міцного алкоголю преміальної якості.

Інша галузь використання – промисловість харчового комплексу. Тут передбачається використання напою як добавки у їжу. Цей інгредієнт може покращити споживчі властивості продукції. Нерідко харчовий етанол Екстра додається до кондитерських виробів.

Також спирт – це відмінний засіб із антисептичними властивостями. Тому він нерідко застосовується у медицині та фармації. Через високу концентрацію діючого компонента на шкірі може з’явитися пересихання та відлущування. Тому наносити такий напій варто з граничною обережністю.

Як виготовляється етанол Екстра

Під час випуску етанолу Екстра підприємством чітко витримуються умови встановленої технології. На всіх етапах закладено контроль на відповідність нормам державних стандартів. До списку сировини належать зернові культури, картопля, овочі з підвищеним вмістом цукру та крохмалю.

Виробництво здійснюється у кілька стадій:

• пошук якісної сировини;

• бродіння підготовленого сусла;

• перегонка проміжного продукту;

• видалення сивушних олій та інших шкідливих домішок;

• перевірка якості одержаного напою.

Видалення небажаних добавок здійснюється шляхом застосування системи механічних фільтрів. Для підвищення якості чистоти на фільтри ставляться срібні пластини.

Після закінчення виробничого циклу етиловий спирт надходить на тестування до лабораторії. За дотримання всіх вимог на товар виписується документ, який підтверджує якість. З такими документами будь-який покупець може ознайомитися самостійно.

Постачальник успішно здійснює запити оптових і роздрібних споживачів. У довгостроковому періоді можуть надаватися зручні умови співробітництва. До кожного клієнта застосовується особливий підхід. Завдяки цьому замовлення виконуються максимально швидко.

Як придбати етиловий спирт

Потенційні покупці мають змогу придбати етанол Екстра великими чи дрібними партіями. Завдяки стабільному постачання напою заявки відвантажуються у суворо обумовлені терміни.

Купувати етиловий спирт оптом вигідно з кількох причин:

• гідна якість продукту;

• швидка обробка замовлень;

• щедрі знижки у ціні;

• компетентні консультації на безоплатній основі.

Замовлення споживачів виконуються протягом кількох днів із моменту їх відправки. У складських запасах постачальника є етанол Екстра в необхідному обсязі для своєчасного відправлення. Для внесення грошей можна використовувати один із запропонованих варіантів – готівкою або, виконавши передоплату за заявленими реквізитами.

Етанол наливається в нешкідливу упаковку, виготовлену з пластику харчового типу. Даний матеріал не вступає в реакцію з етанолом і не впливає на його фізико-хімічні властивості. Тому характеристики напою зберігаються стабільними протягом тривалого часу. Напій можна везти будь-які відстані без втрати якісних характеристик.

Щоб скласти заявку, слід перейти на офіційний сайт компанії та заповнити спеціальну форму. Потрібно наперед уточнити варіант перевезення. Висококваліфікований фахівець допоможе під час створення замовлення та докладно роз’яснить основні моменти.