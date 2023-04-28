У Тернополі поліцейські взялися за пішоходів

Тернопільські патрульні продовжують слідкувати за дотриманням правил дорожнього руху пішоходами. Коли водії чи пішоходи порушують ПДР, це призводить до небезпечних, а інколи — трагічних наслідків.

Вже від початку року в межах Тернопільської області сталося 69 ДТП за участю пішоходів, в яких 57 людей травмувалося та 11 осіб загинуло.

Лише за минулу добу охоронці порядку притягнули до відповідальності 43 пішоходи, які переходили проїжджу частину поза межами пішохідних переходів, чим наражали на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху.

Нагадуємо: відповідно до ч. 1 ст. 127 (Порушення правил дорожнього руху пішоходами) КУпАП, за недотримання вимог ПДР передбачений штраф у розмірі 255 гривень.

Безпека на дорозі залежить від кожного з нас!