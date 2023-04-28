Послушник Почаївської лаври публічно виправдовував збройну агресію рф

Служба безпеки викрила ще одного представника УПЦ (МП), який публічно виправдовував збройну агресію рф та воєнні злочини окупантів.

Зловмисником виявився 48-річний послушник Почаївської Успенської лаври.

Фігурант використовував профілі у заборонених російських соціальних мережах, через які активно поширював наративи кремлівської пропаганди.

Крім того, зловмисник вихваляв вище військово-політичне керівництво рф і намагався дискредитувати українських захисників.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

• ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників);

• ст. 111-1 (колаборацій на діяльність).

Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину.