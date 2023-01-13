У Тернополі працюватиме робоча група з метою перевірки об’єктивності нарахування за послуги централізованого водопостачання

Розпорядженням міського голови створено робочу групу з метою перевірки об’єктивності нарахування за послуги централізованого водопостачання.

Відповідне розпорядження прийнято реагуючи на скарги споживачів щодо різниці показників комерційних та розподільчих вузлів обліку, мінімізації втрат на внутрішньо-будинкових системах водопостачання, перевірки технічного стану внутрішньо-будинкових систем водопостачання.

До складу комісії увійшли працівники управління житлово-комунального господарства міської ради, фахівці КП «Тернопільводоканал», представник НКРЕКП у Тернопільській області, голови ОСББ, управителі житлового фонду.

Окрім того, до роботи робочої групи залучатимуться і споживачі.

Так, за результатами роботи робочої групи будуть оформлені відповідні акти перевірок, про що інформуватимуть споживачів.