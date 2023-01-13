У Тернополі псевдополіцейський «здає» в оренду квартири

У шахрайську пастку потрапила 50-річна мешканка Херсонської області. Жінка хотіла винайняти квартиру в Тернополі і перерахувала незнайомцеві 6 000 гривень.

Як встановили правоохоронці, потерпіла, перебуваючи за кордоном, на одному із сайтів знайшла оголошення про здачу квартири в центрі Тернополя. Зв’язалась з орендодавцем. Він почав розповідати їй, що працює в правоохоронних органах і вона може не хвилюватися та перекинути йому завдаток за житло. Для переконливості скинув жінці сфотографовану копію нібито свого паспорта. Потерпіла повірила і перерахувала на банківську картку афериста 6 000 гривень. Після цього зловмисник вимкнув свій телефон і більше на зв’язок не виходив.

За даним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину.

Поліцеські з’ясували, що шахрай використав чужі документи, які вважалися втраченими.

Правоохоронці радять: не переказуйте гроші за житло наперед. Розраховуйтесь за квартиру лише після того, як прибудете на місце і переконаєтесь, що вона наявна і готова до заселення.