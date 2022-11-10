У Тернополі п’яний школяр вночі катався по місту автомобілем

Тернопільський міськрайонний суд розглянув справу щодо неповнолітнього, який керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

Як вбачається із матеріалів справи, факт порушення було зафіксовано 26 квітня цього року у Тернополі. Близько першої години ночі на бульварі Данила Галицького поліцейські зупинили водія автомобіля “Ауді А6”.

Кермувальником виявився 11-класник однієї із тернопільських шкіл. У неповнолітнього водія були помітні явні ознаки алкогольного сп’яніння.

Огляд на стан сп’яніння проводився на місці зупинки. Драгер показав 2,01 проміле, що в 10 разів вище допустимої норми і це вважається сильним ступенем алкогольного сп’яніння. Водій з отриманим результатом погодився, від можливості повторного огляду у медичному закладі відмовився.

На порушника склали два адміністративні протоколи: за ч. 2 ст. 126 КУпАП (керування транспортним засобом особою, яка не має такого права) і за ч. 1 ст. 130 КУпАП (нетверезе керування транспортним засобом).

У судовому засіданні водій “Ауді” визнав свою провину.

Дослідивши матеріали справи, Тернопільський міськрайонний суд постановив водія автомобіля “Ауді А6” визнати винним у вчиненні порушень, передбачених ч. 2 ст. 126 і ч. 1 ст. 130 КУпАП, та застосувати для нього захід впливу у виді передачі неповнолітнього під нагляд матері.

Постанова суду уже набрала законної сили.

Нагадаємо, за порушення ч. 1 ст. 130 КУпАП передбачений штраф у розмірі 17000 гривень, однак для неповнолітніх порушників віком від 16 до 18 років замість штрафів можна застосовувати альтернативні покарання у вигляді попереджень, зауважень тощо.

Терноград