Креативно і творчо вчителі словесності Тернопільського ліцею №21-спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Герети відзначили День писемності. Крім традиційного написання Всеукраїнського радіодиктант єдності – 2022 було проведено низку заходів одним з який був косплей де учні та вчителі мали можливість помандрувати музеєм сучасного бачення митців слова.



Щороку 9 листопада в Україні відзначають День української писемності та мови. Традиційно в цей день усі вчителі та учні ліцею пишуть Радіодиктант національної єдності. Головною метою акції є заклик до об’єднання довкола рідного слова. Бо мова –духовне багатство народу.

З нагоди цієї пам’ятної дати вчителі словесності разом з учнями стали учасниками косплею у галереї сучасного бачення українських митців слова.

Важливим було передати костюми, візуальну схожість….

Нагадаємо, 9 листопада в Україні відзначають День української писемності і мови. Свято започатковано у 1997р. Указом Президента України Леоніда Кучми. В цей день вшановують пам’ять Преподобного Нестора-Літописця-письменника, мислителя, вченого, ченця Києво-Печерського монастиря. Дослідники вважають, що саме з преподобного Нестора-Літописця і починається писемна українська мова.

Це свято важливе та цінне для кожного українця, адже рідна мова є духовним багатством нашого народу. В цей день за традицією покладають квіти до пам’ятника Нестора-Літописця, відзначають кращих поціновувачів українського слова, проводять Міжнародний конкурс імені Петра Яцика. Цей конкурс має за мету утверджувати державний статус української мови, піднести її престиж серед молоді, виховувати повагу до культури нашого народу.

9 листопада на Українському радіо традиційно відбувається Радіодиктант національної єдності. Акцію започатковано з 2000 року. Відтоді щороку усі охочі можуть взяти участь в написанні та продемонструвати єдність з усіма, хто любить і шанує українське слово.

У цей день варто згадати про видатних українців : Івана Котляревського, якого вважають зачинателем української мови на народній основі; а ще Тараса Шевченка – основоположника нової української літературної мови.

Ми маємо могутню класичну плеяду визнаних світом генїїв : Нестора Літописця, Григорія Сковороду, Івана Котляревського, Тараса Шевченка, Івана Карпенка-Карого, Марію Заньковецьку, Соломію Крушельницьку, Ольгу Кобилянську, Марка Вовчка, ГрИгора Тютюнника, Ліни Костенко, Василя Симоненка, Василя Стуса, Валер’яна Підмогильного, Олени Теліги, Ігоря Герети, Оксани Забужко і Юрія Андруховича.

Вчителі товариства словесності :

Яшкін Руслана Михайлівна

Рудницька Оксана Василівна

Писульк Наталя Павлівна

Гусак Лілія Іванівна

Кучерук Світлана Павлівна

Островська Надія Михайлівна