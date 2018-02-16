У Тернополі розбирають найбільшу шопку (фотофакт)

Сьогодні почали розбирати найбільшу шопку у церкві Апостола Петра, яка розташована на вул. Володимира Великого.

Тернопільська шопка вважається найбільшою в Україні: її висота – 20, ширина – 50 метрів. Величезний вертеп, яким опікуються францисканці, встановлюють уже 13 років поспіль. У різдвяні свята її відвідують тисячі дорослих і дітей. Сьогодні чимало парафіян прийшли, щоб розібрати Різвдяне Диво, яке радувало тернополян і гостей міста більше місяця.

Нагадаємо, ця Різдвяна інсталяція – ціле місто, у центрі якої сцена народження Ісуса. Тут ангели прорубують дорогу у лісі, тварини кивають голівками, пливе кораблик, дзюркотить вода, крутиться водяний млинок, годинник відбиває час. Цього року у шопці встановили новий фон, який відображає Вифлиєм. Додали й нових персонажів – коваля, пекаря, Ноїв ковчег.

Фото отець Пантелеймон