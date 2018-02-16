У Бучацькому районному суді є туалет лише для своїх

Регіональний координатор Уповноваженого взаємодії з громадськістю у Тернопільській області Володимир Шевченко обурений ставленням до відвідувачів у Бучацькому районному суді. За його словами, туалет для відвідувачів там розміщений на вулиці, в той час коли у приміщення є санвузол.

Вибачте за фото але …. не стримався! Бучацький районний суд! Туалет для відвідувачів на вулиці. А для працівників суду чи “службове приміщення – туалет” в приміщення суду. В мене все. Різницю між нами і ними Ви поняли, – пише координатор у мережі Фейсбук.