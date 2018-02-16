У Тернополі шукають того, хто б міг оцінити вартість котельні

В ФДМУ по Тернопільській області запрошує оцінювачів на конкурс, який відбудеться 27 лютого 2018 року.

Для визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати потрібно оцінити частину нежитлового приміщення котельні загальною площею 60,9 кв.м (вул. Микулинецька, 18, м. Тернопіль), що перебуває на балансі Департаменту агропромислового розвитку Тернопільської обласної державної адміністрації

Останній день прийому конкурсної документації – 20 лютого 2018 року. Документація приймається за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604. Телефон для довідок – 25-04-87.