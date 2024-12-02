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Новини Тернополя 

У Тернополі шахед влучив у житловий будинок

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шахед

Тернопіль.
Є влучання БПЛА в житловий будинок в Тернополі. Повідомляє очільник Тернопільської області Вʼячеслав Негода.


Проводяться роботи по гасінню пожежі та евакуації мешканців будинку.

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