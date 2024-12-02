У Тернополі шахед влучив у житловий будинок
Тернопіль.
Є влучання БПЛА в житловий будинок в Тернополі. Повідомляє очільник Тернопільської області Вʼячеслав Негода.
Проводяться роботи по гасінню пожежі та евакуації мешканців будинку.
Тернопіль.
Є влучання БПЛА в житловий будинок в Тернополі. Повідомляє очільник Тернопільської області Вʼячеслав Негода.
Проводяться роботи по гасінню пожежі та евакуації мешканців будинку.
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