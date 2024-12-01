Графік відключень світла 2 грудня на Тернопільщині
💡 У понеділок, 2 грудня на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень
⏰Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:
➡️07:00-10:00 6 черга
➡️08:00-11:00 1 черга
➡️11:00-14:00 2 черга
➡️11:00-13:00 3 черга
➡️13:00-16:00 4 черга
➡️14:00-17:00 5 черга
➡️16:00-18:00 6 черга
➡️17:00-19:00 1 черга
➡️18:00-20:00 3 черга
➡️20:00-22:00 2 черга