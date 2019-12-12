У Тернополі шукають маму 3-місячної дитини, яка пішла в поліклініку і не повернулася
Про зниклу дівчину Мар’яну пише у соціальній мережі Tanushka Kramar.
- У вівторок 10.12 вийшла з дому і не повернулась.
Їхала в 2-гу поліклініку здати аналізи, аналізи не здала, в поліклініці підтвердили. В 10:19 бачили востаннє в аптеці Подорожник що на Кучинського.
Жінка була одягнена в тому ж плащі що на фото – чорному, і шапка такаж з вушками, зелений темний рюкзак, чорні чобітки, і шарф світло сірий.
Вдома її чекає маленький син 3 місяці і чоловік.
Повідомте любу інформацію – вона може врятувати людині життя. Не будьте байдужі.
0977808340 Таня
За інформацією Національної поліції в Тернопільській області, Мар’яна К. знаходиться в розшуку з 11 грудня.
Усіх, хто бачив зниклу або володіє будь-якою інформацією про її можливе місцеперебування, поліцейські просять телефонувати за номером в Тернополі 27-11-70 або на лінію «102».