13:25 | 12.12.2019
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Новини Тернополя 

У Тернополі шукають маму 3-місячної дитини, яка пішла в поліклініку і не повернулася

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Про зниклу дівчину Мар’яну пише у соціальній мережі Tanushka Kramar.

  • У вівторок 10.12 вийшла з дому і не повернулась.
    Їхала в 2-гу поліклініку здати аналізи, аналізи не здала,  в поліклініці підтвердили.  В 10:19 бачили востаннє в аптеці Подорожник що на Кучинського.

Жінка була одягнена в тому ж плащі що на фото – чорному, і шапка такаж з вушками, зелений темний рюкзак, чорні чобітки, і шарф світло сірий.

Вдома її чекає маленький син 3 місяці і чоловік.

Повідомте любу інформацію – вона може врятувати людині життя. Не будьте байдужі. 
0977808340 Таня 

За інформацією Національної поліції в Тернопільській області, Мар’яна К. знаходиться  в розшуку з 11 грудня.

Усіх, хто бачив зниклу або володіє будь-якою інформацією про її можливе місцеперебування, поліцейські просять телефонувати за номером в Тернополі 27-11-70 або на лінію «102». 

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