У Більче-Золотому заклали капсулу під будівництво нового корпусу лікарні для ветеранів АТО/ООС

За участі голови Тернопільської обласної ради сьогодні, 11 грудня, заклали капсулу під будівництво нового корпусу Більче-Золотецької обласної фізіотерапевтичної лікарні реабілітації.

У цьому медзакладі завжди приділяли особливу увагу оздоровленню військовослужбовців, учасників АТО, а відділення для реабілітації ветеранів ООС і АТО та їх сімей відкрили ще у 2015 році. Лікувальну реабілітацію тут проходять багато людей, а тому місць, звісно, не вистачає.

Завдяки ініціативі очільника закладу Любомира Синоверського і усього колективу в Більче-Золотецькій лікарні чи не щороку відкриваються нові, устатковані найсучаснішим обладнанням відділення.

11 грудня закладено капсулу під будівництво нового сучасного корпусу на 50 місць для учасників АТО з облаштуванням теплого переходу та реконструкцією існуючого корпусу.

До розвитку оздоровниці активно долучається Тернопільська обласна рада, яка уже виділила кошти на розробку проектно-кошторисної документації та початок будівництва понад 1 мільйон гривень.

– Завжди приємно, коли у наш непростий час відбувається будівництво, а надто об’єктів охорони здоров’я чи соцзахисту. І ось сьогодні ми закладаємо капсулу під новий корпус для реабілітації ветеранів АТО та ООС і членів їх сімей. Безперечно, мета – шляхетна і дуже потрібна, адже тут лікуватимуться та відновлюватимуть сили і здоров’я наші захисники, – зазначив голова Тернопільської облради Віктор Овчарук. – Ваша лікарня – приклад того, як в одному з найвіддаленіших куточків області можна зробити сучасний, європейського рівня медичний заклад. Щоб потрапити сюди, треба вичекати чергу. Інформація про якість медичних послуг у лікарні розноситься теренами держави і без гучної реклами.

Віктор Овчарук наголосив на тому, що обласна рада і надалі продовжуватиме піклуватися про Більче-Золотецьку лікарню.