17:14 | 5.04.2023
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Бізнес-Погляд 

Фейк і правда: як відрізнити?

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Як відрізнити фейк від правди

Багато історій грають на почуттях й чинних переконанняхлюдей. Але часто якщо новина викликає у вас бурю емоцій, треба шукати більше інформації, тому що стаття може бути фейком.

Завжди перевіряйте інформацію у альтернативних джерелах

Наприклад хтось може стверджувати що той чи інший сайт не працює або компанія була заблокована в Україні. У таких випадках треба зайти на авторитетний тематичний ресурс й дізнатися, чи є підтвердження інформації. До прикладу якщо мова йде про казино чи букмекерські контори, необхідно відкрити портал sloterman-ua.com.ua чи щось на кшталт цього. Якщо там є новина про блокування конкретної компанії, значить, це дійсно так.

Ставте питання

Щоб зрозуміти, чи дійсно перед вами правдива новина, треба відповісти на такі запитання:

Чи відповідає заголовок статті? Нерідко у тексті пишеться зовсім про інше, особливо якщо мова йде про клікбейт.
Чи відповідає стаття новинам, з яких вона взята? Багато сайтів переписують інші матеріали відповідно до політичного ухилу передбачуваної аудиторії. Шукайте посилання на першоджерела, подивіться, що сказано в оригіналі.
Як цитата звучить в контексті? Знайдіть речення до і після цитати, від якої у вас кипить кров. Якщо стаття їх не дає, це тривожний знак.
Чи стосується історія майбутнього? Звідти важко отримати інформацію з перших рук. Стверджувати щось стосовно майбутніх подій не варто, це може біти просто думка людини.
Чи історія атакує загального ворога? Нерідко можна зустріти нечіткі засудження «Вашингтона», «ЗМІ», «прихильників Трампа» або «лівих». Якісна новина не передбачає таких узагальнень і визначає, хто і що самещо стверджує.

 

 

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