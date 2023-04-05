Фейк і правда: як відрізнити?

Як відрізнити фейк від правди

Багато історій грають на почуттях й чинних переконанняхлюдей. Але часто якщо новина викликає у вас бурю емоцій, треба шукати більше інформації, тому що стаття може бути фейком.

Завжди перевіряйте інформацію у альтернативних джерелах

Наприклад хтось може стверджувати що той чи інший сайт не працює або компанія була заблокована в Україні. У таких випадках треба зайти на авторитетний тематичний ресурс й дізнатися, чи є підтвердження інформації. До прикладу якщо мова йде про казино чи букмекерські контори, необхідно відкрити портал sloterman-ua.com.ua чи щось на кшталт цього. Якщо там є новина про блокування конкретної компанії, значить, це дійсно так.

Ставте питання

Щоб зрозуміти, чи дійсно перед вами правдива новина, треба відповісти на такі запитання:

• Чи відповідає заголовок статті? Нерідко у тексті пишеться зовсім про інше, особливо якщо мова йде про клікбейт.

• Чи відповідає стаття новинам, з яких вона взята? Багато сайтів переписують інші матеріали відповідно до політичного ухилу передбачуваної аудиторії. Шукайте посилання на першоджерела, подивіться, що сказано в оригіналі.

• Як цитата звучить в контексті? Знайдіть речення до і після цитати, від якої у вас кипить кров. Якщо стаття їх не дає, це тривожний знак.

• Чи стосується історія майбутнього? Звідти важко отримати інформацію з перших рук. Стверджувати щось стосовно майбутніх подій не варто, це може біти просто думка людини.

• Чи історія атакує загального ворога? Нерідко можна зустріти нечіткі засудження «Вашингтона», «ЗМІ», «прихильників Трампа» або «лівих». Якісна новина не передбачає таких узагальнень і визначає, хто і що самещо стверджує.