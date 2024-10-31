У Тернополі скоєно два зухвалих злочини, – Сергій Зюбаненко
Вчора ввечері було скоєно у Тернополі два зухвалих злочини – розбійний напад та грабунок. Повідомляє начальник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко.
Раніше судимий зловмисник – 40-річний житель міста Бердичів Житомирської області у парку Національного відродження, погрожуючи ножем, відібрав у тернополянина ланцюжок з кулоном та кейс для навушників, а згодом, зайшовши вслід до під’їзду за жінкою на проспекті Злуки, намагався пограбувати її. Потерпіла стала чинити опір, вирвалася від нападника та втекла на вулицю.
- Хочу відмітити, що завдяки системі відеонагляду «Безпечне місто» працівникам ситуаційного центру вдалося швидко виявити та впізнати підозрюваного, а співробітники карного розшуку оперативно спрацювати і затримали гастролера вже на автовокзалі, коли той намагався втекти з нашого міста.
Підозрюваному інкримінують частину 4 статті 187 – розбійний напад та частину 3 статті 15, частину 3 статті 186 – замах на грабіж Кримінального кодексу України. Слідчі клопотатимуть про арешт підозрюваного.