У Тернополі скоєно два зухвалих злочини, – Сергій Зюбаненко

Вчора ввечері було скоєно у Тернополі два зухвалих злочини – розбійний напад та грабунок. Повідомляє начальник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко.

Раніше судимий зловмисник – 40-річний житель міста Бердичів Житомирської області у парку Національного відродження, погрожуючи ножем, відібрав у тернополянина ланцюжок з кулоном та кейс для навушників, а згодом, зайшовши вслід до під’їзду за жінкою на проспекті Злуки, намагався пограбувати її. Потерпіла стала чинити опір, вирвалася від нападника та втекла на вулицю.