На Тернопільщині в пожежі загинула жінка

31 жовтня о 11:46 у селі Вовківці Борщівської громади Чортківського району сталася пожежа в господарській будівлі. Прибувши на місце, рятувальники виявили, що вогонь охопив площу 15 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі було знайдено тіло жінки 1956 року народження.

Завдяки швидким діям рятувальників вдалося зупинити поширення вогню на сусідню житлову будівлю, яку врятували від знищення. Причини займання та сума завданих збитків наразі встановлюються.

Цей трагічний випадок нагадує про важливість дотримання правил пожежної безпеки. Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблої.

Пам’ятайте: пожежна безпека починається з кожного з нас! Дотримуйтесь правил, адже від цього залежить життя.