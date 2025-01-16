У Тернополі сталась масштабна пожежа. Горів шиномонтаж

16 січня о 9:50 до оперативно-диспетчерської служби надійшло тривожне повідомлення про пожежу в приміщенні шиномонтажу на вулиці Микулинецька Бічна в місті Тернопіль. Повідомляє Головне Управління ДСНС України в Тернопільській області.