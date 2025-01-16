У Тернополі сталась масштабна пожежа. Горів шиномонтаж
16 січня о 9:50 до оперативно-диспетчерської служби надійшло тривожне повідомлення про пожежу в приміщенні шиномонтажу на вулиці Микулинецька Бічна в місті Тернопіль. Повідомляє Головне Управління ДСНС України в Тернопільській області.
На момент прибуття підрозділів ДСНС площа займання становила близько 70 м². Завдяки професійним, злагодженим і швидким діям рятувальників, вогонь вдалося локалізувати та ліквідувати вже о 10:22.
Результати роботи:
Ліквідовано пожежу без розповсюдження на сусідні об’єкти.
Врятовано 3 будівлі .
До гасіння залучено:
4 одиниці техніки ,
16 рятувальників .
Дякуємо нашим вогнеборцям за професіоналізм та самовідданість!
Пам’ятайте: у разі надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 101!