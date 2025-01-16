16:08 | 16.01.2025
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Новини Тернополя 

У Тернополі сталась масштабна пожежа. Горів шиномонтаж

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16 січня о 9:50 до оперативно-диспетчерської служби надійшло тривожне повідомлення про пожежу в приміщенні шиномонтажу на вулиці Микулинецька Бічна в місті Тернопіль. Повідомляє Головне Управління ДСНС України в Тернопільській області.

На момент прибуття підрозділів ДСНС 🔥 площа займання становила близько 70 м². Завдяки професійним, злагодженим і швидким діям рятувальників, вогонь вдалося локалізувати та ліквідувати вже о 10:22.
Результати роботи:
✅ Ліквідовано пожежу без розповсюдження на сусідні об’єкти.
✅ Врятовано 3 будівлі 🏠.
До гасіння залучено:

4 одиниці техніки 🚒,

16 рятувальників 👩‍🚒👨‍🚒.

Дякуємо нашим вогнеборцям за професіоналізм та самовідданість! 💪🔥

Пам’ятайте: у разі надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 101! 📞

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