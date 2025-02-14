На Тернопільщині водій Porsche гнав населеному пункті 150 км/год

12 лютого під час контролю швидкості за допомогою лазерного пристрою TruCAM, на автодорозі М-19 Доманове — Тереблече, патрульні зупинили автомобіль Porsche, який у межах населеного пункту рухався зі швидкістю 150 км/год.

– Ми пояснили порушнику можливі наслідки таких дій та винесли постанову за ч. 4 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше як на 50 км/год) КУпАП. Штраф — 1700 гривень.

Нагадуємо: у населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється зі швидкістю не більше 50 км/год.