У Тернополі в АТОвців забирають землю на підставну особу?

«В АТОвців забирають землю на підставну особу», – з такими словами в редакцію «Терену» звернувся доброволець Олександр Починок. В минулому – він біатлоніст. Тернополяни знають про свого земляка за вчинком, коли він після початку російсько-української війни продав свій бізнес та вирушив на передову. Там переніс поранення та контузію, однак продовжує брати участь у цій війні.

«На Обїзній є земельна ділянка, площею близько 200 метрів, – розповідає пан Олександр. – Її планували використати для встановлення 3-х кіосків, де ветерани АТОвці зможуть організувати бізнес, маючи можливість працювати самому та давати робочі місця іншим. Три кіоски виникли не випадково – так там організували пожежний виїзд. Заявники готові були підписати всі необхідні документи до договору сервітуту, пройшли відповідну комісію (рішення прийнято одноголосно) виконавчого комітету».

«Але випадково ми дізналися, – продовжує Олександр Починок, – що цю саму земельну ділянку одним рішенням виконавчого комітету вже виділили тернополянину-пенсіонеру, який навіть не оформлений, як підприємець, хоча отримав дозвіл на сервітут для ведення торгівлі. Ми вже не говоримо про порушення протипожежних норм. Ми хочемо спитати владу, як так можна: забрати у тих, хто захищав землю, щоб віддати ділянку по якійсь черговій схемі черговій підставній особі?».

За словами пана Починка, подвійні стандарти та обман він побачив в діях депутатів, що є представниками «земельної» комісії міської ради.

«Попереднє засідання комісії перенесли … на добу раніше, попередивши нас за 5 хвилин до початку. – згадує пан Олександр. – Частина з нас, в тому числі, юрист, звісно, не змогли потрапити на це засідання, але вже тоді ми запідозрили, що нас намагаються ошукати ті, хто мав би допомагати».

«Потім мене переконували, що наступна комісія теж має бути перенесена, бо через хворобу окремих депутатів та голови комісії її неможливо провести, – емоційно продовжує О.Починок. – Але вже на наступний день (в той самий час, коли мало би проходити засідання комісії) голова комісії, як ні в чому не бувало, бере участь в мітингу під ОДА, що зафіксовано на відео в новинах місцевого телеканалу».

Затягування справи депутатами може призвести до прийняття рішення виконавчим комітетом. Хоч і на рік, але договір сервітуту таки буде укладено не з АТОвцями, а з тим, кого добровольці вважають підставною особою.

Чергове засідання «земельної» комісії в Тернопільській міській раді має відбутися сьогодні, 12 березня о 14 годині. Обіцяє бути гаряче, бо добровольці хочуть в очі подивитися «слугам народу».