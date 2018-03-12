У Тернопільській школі №5 обрали «Міні-Міс»

У Тернопільській спеціалізованій школі І-ІІІ ст. №5 з поглибленим вивченням іноземних мов відбулося свято краси «Міні-Міс школи».

У конкурсі взяли участь 14 красунь – учениці других-шоостих класів. Дівчата повинні були показати свій талант, підготувати візитну картку, продемонструвати винахідливість, кмітливість, а також вміння робити зачіски.

У підсумку переможцями стали:

Міні-міс школи – Полотнянко Наталія (5-А клас)

– Полотнянко Наталія (5-А клас) І віце-міні-міс школи – Банах Софія (2-А клас)

– Банах Софія (2-А клас) ІІ віце-міні-міс школи – Гаджерига Аліна (5-А клас)

– Гаджерига Аліна (5-А клас) ІІI віце-міні-міс школи – Рудницька Анастасія (6-В клас)

– Рудницька Анастасія (6-В клас) Міс Елегантність – Верещак Яна (6-В клас)

– Верещак Яна (6-В клас) Міс Модель – Бабелюк Аліна (4-Б клас)

– Бабелюк Аліна (4-Б клас) Міс Творчість – Привроцька Анастасія (6-А клас)

– Привроцька Анастасія (6-А клас) Міс Грація – Хоменко Аліна (6-В клас)

– Хоменко Аліна (6-В клас) Міс Талант – Богай Анастасія (4-А клас)

– Богай Анастасія (4-А клас) Міс Усмішка – Гаврилюк Яна (4-Б клас)

– Гаврилюк Яна (4-Б клас) Міс Загадковість – Федірко Юля (4-А клас)

– Федірко Юля (4-А клас) Міс Інтелект – Джиджора Єлизавета (4-Б клас)

– Джиджора Єлизавета (4-Б клас) Міс Оригінальність – Ріпка Анастасія (5-А клас)

– Ріпка Анастасія (5-А клас) Міс Артистичність – Нестеренко Софія (4-А клас)

– Нестеренко Софія (4-А клас) Міс Вишуканість – Касіян Софія (5-А клас)

– Касіян Софія (5-А клас) Міс Чарівність – Пастернак Анна Марія (4-А клас) Організувала і провели захід Гірняк Галині Ярославівні та 6-А клас.