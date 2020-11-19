У Тернополі в багатоповерхівці горіла квартира. ДСНС-ники врятували жінку

19 листопада о 20:47 до Служби порятунку надійшло тривожне повідомлення про те, що на 7-му поверсі багатоквартирного житлового будинку на вулиці Просвіти у Тернополі виникла пожежа.

За лічені хвилини до місця події прибули бійці 2 та 1 державних пожежно-рятувальних частин 1 ДПРЗ Управління. При проведенні розвідки виявили потерпілу, яку передали працівникам швидкої допомоги. Жінка була при свідомості, ймовірно вона отруїлася продуктами горіння. Завдяки оперативним та злагодженим діям бійців ДСНС уже о 21:10 пожежу ліквідували на площі 8 м.кв. На місце події залучали автодрабину.