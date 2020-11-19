Відкриття, якого так чекали тернополяни, відбулось. Вперше за історію Незалежної України в Тернополі збудували Надземний міст. За 29 років життя нашої держави цей міст став другим надземним пішохідним мостом після Києва. Колектив компанії Креатор-Буд, який впродовж трьох місяців споруджував цей унікальний об’єкт, по праву гордиться результатами своєї роботи, адже цей ексклюзивний проект сьогодні є ще однією візитівкою обласного центру. Новозбудований міст сполучає Варшавський мікрорайон з парком Національного відродження та Східним масивом.

Сергій Надал, міський голова Тернополя:

Цікаво те, що цей об’єкт з’явився без жодного витрачання коштів з міського бюджету, і це приклад державного приватного партнерства. В нас є домовленість з нашим соціально-відповідальним бізнесом. Я хочу сьогодні подякувати компанії Креатор-Буд за виконання своїх домовленостей перед містом, тому що цей об’єкт споруджений за їхній кошт. Також подякувати проектантам, які цей міст спроектували, впевнений, що це буде не лише безпека для тернополян, це буде ще один красивий інфраструктурний об’єкт, який прикрашатиме наше місто. Я хочу, щоб всі суб’єкти господарювання брали приклад з цієї компанії, і також долучалися до розвитку нашого міста.

Директор будівельної компанії Креатор-Буд Олег Лахита подякував колективу і тим партнерам, які долучались до втілення цього проекту і зазначив, що робота була непростою, часто люди працювали у вихідні, в складних погодних умовах, втім, результат є і нарешті пересування мешканців Варшавського мікрорайону та прилеглих будинків у складній ділянці дороги стане безпечним та комфортним.

Олег Лахита, директор компанії КРЕАТОР-БУД:

Ми закінчили новий для нас проект, нетиповий. Це – досвід, навчання, емоції, вони пригодяться в майбутньому. Ми – компанія, яка дотримується взятих на себе зобов’язань, і в подальшому надіюся, що наші потенційні покупці будуть це оцінювати і виявляти довіру так само як це робили до сьогодні.

Паралельно з пішохідною частиною міст передбачає роботу двох ліфтів, якими зможуть користуватись люди з обмеженими можливостями, мами з колясками, діти з велосипедами.

Валерій Басюк, мешканець Варшавського мікрорайону:

Ми дуже задоволені. Висловлю думку більшості людей, які мають інвалідність. Перетнути цю ділянку дороги було дуже важко, це навіть небезпечно було для життя. Я дуже задоволений, він сучасний, красивий і функціональний.

Олена Басюк, мешканка Варшавського мікрорайону :

Подібні споруди дають можливість відчути, що ми є повноцінні, і ми не відчуваємо себе обмеженими. Ми можемо перетнути цю дорогу як і звичайні люди.

Наталія Якубівська, тернополянка:

Ми вражені, Креатор-Буд молодці, зробили суперовий міст. І не треба підніматися по сходах з колясками, з дітьми, дуже зручно, дякуємо.

Головний архітектор проекту Надземного мосту у Тернополі, голова Львівської спілки архітекторів, автор знакових проектів, які будував і будує Креатор-Буд у Тернополі та Львові Богдан Гой запевняє, що новозбудований пішохідний міст – це абсолютно індивідуальний архітектурний твір.

Богдан Гой, головний архітектор проекту надземного мосту:

– Коли стояла задача зробити його і швидко і економічно доцільним , було надзвичайно складно зробити його і таким, щоб він був впізнаваний і мав ексклюзивний архітектурний образ. І сьогодні цей міст є прикладом для багатьох інших міст, які дивляться, які слідкують за нами.Давайте робити насправді хороші проекти, за які не соромно, якими хочеться гордитися, а я вітаю Тернопіль з тим, що з’явився новий в’їзний знак. Сьогодні будь-хто, хто приїжджає з Києва, Хмельницького, Чернівців, буде бачити, що він в’їхав у сучасне європейське місто, комфортне для людей. Наш рідний Тернопіль. Проблема мобільності, проблема доступності, першості людини, а не автомобіля в сучасних містах – це загально світовий тренд . Я вважаю, що цей міст, творіння компанії Креатор-Буд – дуже важливий крок не лише для Тернополя, а й для всієї нашої країни.

Отець Роман Дутчак освятив новозбудований міст і поблагословив присутніх в день урочистого відкриття.

– Можна сказати виключно слова похвали і правильного відношення до людського життя. Цей міст символізує єднання, безпеку і тепер з Божим благословенням буде символізувати Його присутність на цьому місці. Міст завжди будує відносини між людьми . А тут величавий міст, який буде об’єднувати мікрорайони, людей, які будуть спілкуватися, ходити по ньому. Тому, нехай Господь благословляє, дає сили надалі робити добрі справи для людей, для міста, для цілої країни.

60-ти метровий надземний красень, що сяє гордою назвою Тернопіль, відтепер буде орієнтиром і вказівним знаком для місцевих та гостей нашого міста. А Креатор-Буд і надалі працюватиме над розвитком соціальної інфраструктури Варшавського мікрорайону та інших будівельних комплексів над яким працює у Тернополі , Львові та Києві.









