В когось нюх та смак пропали, у когось нестерпні головні болі, стрибає температура: вся команда БК “Тернопіль” інфікувалася COVID-19

Головний тренер БК “Тернопіль” Дмитро Забірченко прокоментував ситуацію зі спалахом коронавірусу, яка склалася в команді:

“Всі відчувають себе по-різному. В когось вже нюх та смак пропали, у когось нестерпні головні болі, ще в когось стрибає температура. Вранці – 36,6, ввечері може бути 38,2. Чому так – невідомо. Але всі п’ють вітаміни та інші препарати згідно з лікувальним протоколом. Всі ізольовані, госпіталізації поки ніхто не потребує. Лише Кальніченко та Югба переносять хворобу безсимптомно.

Вийшло так, що станом на 16-у годину 12 листопада, коли в нас повинна була відбутися гра в Києві, в нас було шість гравців з температурою. Хворих ми відправили додому на нашому автобусі, а тих, в кого не було температури, – потягом. Вже в потязі о 20-й годині піднялася температура ще в двох гравців. Тому з Києва здоровими повернулися лише четверо гравців, разом із Пашею Буренком, який їхав до доктора з приводу травми та не мав грати. Врешті решт ці четверо також захворіли. Тож наразі нам буквально ніким грати.

Що стосується тренерського штабу, я перехворів на коронавірус раніше, в мене ще є антитіла, але про всяк випадок також здав тест і чекаю відповідь. Асистенти Ігор Білоус та Євген Ворнік захворіли разом з командою. Доктор ще поки тримається. Кольченко в нас захворів на коронавірус вже вдруге. В перший раз в нього не виробилися антитіла.

Важко сказати щодо приблизних термінів початку тренувань, але як тільки хлопці будуть приходити до тями, будемо збиратися. Потрібен негативний тест та нормальне самовідчуття. Деякі вже кажуть що немає температури і вони себе гарно почувають, але, як я казав, вранці ти можеш бути в порядку з 36,6, а ввечері зробити якусь активність і схопити 38.

Хлопці, в яких першими була висока температура (38-39), зараз почувають себе легше. Але на початку їм було важко. Розповідали, що в якийсь момент починаєш почувати себе краще, але щойно встаєш і робиш кілька кроків – одразу ж хочеться сісти. Скоріш за все ті, хто так переніс хворобу, будуть повертати якусь мінімальну форму найдовше”.