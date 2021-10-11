У Тернополі в школах, дитсадках і медичних закладах увімкнули опалення

За даними Українського гідрометцентру, найближчими днями спостерігатиметься зниження середньодобової температури зовнішнього повітря.

Зважаючи на це, опалювальний сезон з 10 жовтня розпочнеться для закладів дошкільної освіти, шкіл та лікувальних закладів Тернополя.

У помешкання тернополян тепло розпочне надходити тоді, коли впродовж трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря становитиме +8ºС або нижче.

Додамо, у Тернополі послугу з постачання теплової енергії надають 41 котельна та паливна, які обслуговують 844 багатоквартирних будинки у місті. Перед початком нового опалювального періоду у них було проведено щорічну технічну діагностику, ремонт та налаштування. Відповідно до підтверджуючих актів, усі тернопільські котельні готові до роботи в новому опалювальному сезоні.

Нагадаємо, впродовж останніх років у Тернополі було масштабно реконструйовано шість котелень.