У Тернополі варикозну хворобу лікують новим методом: немає розрізів, рубців, довготривалої реабілітації

Лікування варикозної хвороби новим методом: немає розрізів, немає рубців, немає довготривалої реабілітації.

Жити з варикозом можна. Але це: звикнути до важкості, свербіжу та печіння в ногах, набряків, судом, утворення судинної сітки та варикозних вузлів, ризикувати щодня можливістю отримати тромбоз, наражатися на небезпеку виразок. 👉 Щоб уникнути цих негативних наслідків, варто лише звернутися до лікаря. А позаяк сьогодні з розвитком медичних технологій розвиваються й способи лікування різних захворювань, то це ще й швидко та зручно.

У відділенні судинної хірургії Тернопільської університетської лікарні практикують новітні технології лікування варикозної хвороби. Зокрема, пацієнтам виконують сучасні малоінвазивні втручання на варикозних венах із застосуванням методу радіочастотної аблації апаратом VNUS за технологією Closure fast.

🔰 Як проходить процедура?

Операція проводиться через точковий прокол на 2-3 мм, вводиться одноразовий (‼️) радіочастотний катетер, який максимально надійно «заклеює» вену з середини, що призводить до її розсмоктування

🔰 Яка тривалість операції?

Процедура практично безболісна, триває близько години. Після процедури рекомендується двогодинна прогулянка, пацієнти самостійно підіймаються з операційного столу з повним відчуттям того, що все гаразд. Дозволяється їхати за кермом. Немає розрізів, немає рубців, немає довготривалої реабілітації, немає погіршання якості життя.



P.S. Операцію проводили Святослав Костів,

професор кафедри хірургії №2, судинний хірург, Олена Якимчук, доцент кафедри хірургії.

Тернопільська університетська лікарня