У Чорткові для парків готують оновлення

Комунальні служби Чорткова продовжують працювати над покращенням стану об’єктів інфраструктури, житлових будинків, проводять благоустрій міста.

КП «Парковий культурно-спортивний комплекс» готується до весни. Працівники підприємства самостійно виготовляють нові лавки, вуличні ліхтарі та елементи декору, які згодом будуть встановлені в парку культури та відпочинку ім. І. Франка.

Варто зауважити, що сировину, з якої створюють нові елементи декору не закупляють. Матеріалом для виготовлення лавок, альтанок та квіткових горщиків слугують дерева, які з санітарно-технічних причин підлягають вирубці.

У парку «Моклеків», що поблизу села Біла, робітники активно вирубують дерева-самосіви, очищають територію від сухих кущів та чагарників.

Працівники КП «Чортків Дім» провели чистку каналізації по вул. Шевченка, 39, та поточний ремонт електричної щитової у багатоквартирному будинку по вул. Незалежності, 63.

Поблизу залізничного вокзалу спеціалісти КП «Чортківське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» ліквідовують прорив каналізаційної мережі.