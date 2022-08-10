У Тернополі відкрили безкоштовний простір для татів і дітей
У Tatohub організовують майстер-класи, заняття, зустрічі, тренінги. Приміром, на серпень запланований сплав Дністром та Серетом
У Тернополі відкрили простір Tatohub, де з користю можуть проводити час тати з їх дітьми. Там безкоштовно організовують майстер-класи, заняття, зустрічі, тренінги про виховання дітей. Спільні інтереси та спілкування з татусями позитивно впливають на дітей, зазначають організатори.
У світі донедавна був поширений стереотип щодо ролі чоловіка в сім’ї як годувальника, який має заробляти гроші. І ця роль начебто давала можливість усунутися від виконання батьківських обов’язків, адже на чоловіка покладено було лише матеріальне забезпечення сім’ї. Зараз ситуація інша: чимало професій, які раніше вважалися «чоловічими», стали автоматизованими, менш шкідливими і вимагають менше часу для їх реалізації. У чоловіків з’явилося більше часу, який вони можуть провести разом з дітьми. Так само жінки можуть реалізуватися в професійному плані, а не тільки у сім’ї, – розповідає Терену комунікаційна менеджерка проєкту Вікторія Ушакова.
У суспільстві, яке стає справедливішим, чоловіки беруть все більшу участь у налагодженні спільного побуту, вихованні дітей і виконанні домашніх справ. Такі спільні інтереси в першу чергу дають позитивні результати для дітей, у яких формується тісний емоційний зв’язок з татом, що впливає на їхній розвиток.
Залучення тата до виховання дітей також позитивно на них позначається. Науковці у різних країнах світу протягом багатьох років спостерігали за дітьми, у вихованні яких брали активну участь тати. Вони визначили, що це сприяє соціальному та емоційному розвитку дітей протягом всього часу дорослішання і приносить позитивні результати для самих татів і сімей в цілому, – каже Вікторія Ушакова.
Якщо тати проводять більше часу з малюком, це підвищує ймовірність, що дитина не матиме проблем з пізнанням і розвитком. Вже у 3-місячному віці немовля здатне відрізнити тата від мами, зазначає Вікторія Ушатова.
Діти демонструють кращі результати тестів на пізнавальні та мовні навички. У дітей краще розвиваються такі позитивні риси, як самоповага, самоконтроль, впевненість у собі, здатність співчувати, психологічне самопочуття, життєві навички. Відтак, вони більше готові до життя, – каже Вікторія.
У мами й тата не різні функції – вони повністю взаємозамінні, запевняє Вікторія Ушакова. Вона додає, єдине, чого не може тато – це виносити і народити дитину, все інше – йому під силу.
Тати, які повноцінно залучені до виховання дітей, насолоджуються стосунками зі своїми дітьми. Їм краще вдається впоратися з повсякденними стресовими ситуаціями. Вони мають вищу самооцінку, краще фізичне та психічне здоров’я, довше живуть. Такі тати більше продуктивні на роботі. Крім цього, вони володіють навичками мультизадачності – вмінням робити декілька справ одночасно, – каже комунікаційна менеджерка проєкту.
Таким чином тати показують гарний приклад для своїх дітей, у яких саме сім’я формує світогляд.
Коли тати показують дітям на власному прикладі, як з повагою ставитися до дружини (їхньої мами), вони навчають дітей любові та здорових стосунків у сім’ях, які вони створять, коли виростуть. Якщо вони показують дітям, як вести побут у сім’ї, виконувати повсякденні домашні справи (прибирати, готувати, мити посуд, робити покупки, домашній ремонт тощо), вони навчаться допомагати з цими справами, а потім, коли почнуть жити окремо від нас, зможуть краще піклуватися про власний побут, – розповідає Вікторія.
У Tatohub проводять безкоштовні тато-групи для самих татів: заняття для з питань дитячої психології, побудови відносин «батьки-діти», з сексуальної освіти, подолання стресів, конструктивного вирішення конфліктів, підготовки до пологів і появи малюка, шкідливості гендерних стереотипів тощо. Є спільні заходи для татусів і дітей.
Це майстер-класи (кулінарні, робототехніка), гуртки (театральні, музичні, танцювальні), вечори настільних ігор, спортивні тренування/змагання, походи, пікніки. Так, у серпні плануємо сплав Серетом та Дністром, – ділиться планами комунікаційна менеджерка.
Щоб потрапити на заняття у Tatohub, потрібно попередньо зареєструватися.