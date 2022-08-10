Вступна кампанія у вишах Тернополя: що відомо

У Тернопільських закладах вищої освіти з 29 липня розпочався прийом заяв від випускників шкіл та коледжів.

Мирослав Гесик закінчив бакалаврат зі спеціальності “Фізична культура”. Ступінь магістра планує отримати у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка на факультеті математики.

“Зараз головне – це зареєструвати в електронному кабінеті. Відповідно мені, як бакалавру, після отримання диплому, бо там за номером диплому реєстрація відбувається. І після 16 серпня потрібно здати заяву в електронному кабінеті з відповідним мотиваційним листом. І подальша інформація вже буде там”.

Заяв від випускників шкіл та коледжів у приймальну комісію педуніверситету надійшло понад 1 000. Про це суспільному повідомив відповідальний секретар приймальної комісії Юрій Древніцький. 8 серпня – останній день подачі заявок для осіб пільгових категорій, які мають право вступу за індивідуальною усною співбесідою.

“Це є пільгові категорії, до яких належать діти-сироти, учасники бойових дій, місцем реєстрації яких є зона бойових дій або особливо небезпечні території”.

Цьогоріч вступники мають можливість подати документи на вступ, особисто прийшовши до приймальної комісії вишу, надіслати їх поштою або ж на електронну адресу. Юрій Древніцький каже, що до їхнього вишу уже надійшли онлайн-документи від вступників з Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, а також із Криму.

“За допомогою електронних кабінетів вони подають заяви і мають намір в очному форматі здобувати освіту в університеті”.

Особливістю вступної кампанії у Тернопільському національному медичному університеті ім. І. Горбачевського є велика кількість абітурієнтів, які вступають за пільгою. Про це розповів заступник відповідального секретаря приймальної комісії Ігор Драч.

“До нас звертаються і особи, які переїхали з особливо небезпечних територій і перебувають в Тернополі, ми реєструємо їхні пільги. І також ті вступники, які, на жаль, поки що не можуть виїхати”.

Цього року, каже Ігор Драч, поки отримали меншу кількість заяв на вступ, у порівнянні з минулим роком – 1 300.

Приблизно таку ж кількість заяв зареєстрували в у Тернопільському національному технічному університеті. Повідомив відповідальний секретар приймальної комісії Володимир Кобельник.

“Якраз вступники почали вже інтенсивніше подавати заяви. Все відбувається відповідно до встановлених норм. Вступники подають електронні заяви, як правило, – це левова доля. Є одиничні випадки, коли вступники можуть подавати паперові заяви”.

Абітурієнт Олег Атаманчук вступає до Тернопільського технічного університету після коледжу за минулорічними результатами ЗНО.

“Якби я знав, що можна навіть не виходячи з дому подавати, я до кінця не розібрався і тому сюди підійшов”.

Абітурієнтка Аліна Герлюк каже, мультипредметний тест їй здавати було нескладно. Подати документи вирішила в Тернопільський національний західноукраїнський університет.

“Я планую здобувати тут ступінь бакалавра, а надалі – у магістратуру в галузі права, тому що мені це дуже цікаво і подобається”.

Відповідальний секретар приймальної комісії ЗУНУ Антон Шевчук каже, зареєстрували більше 2 500 заяв на бакалаврат.

“Станом на шосту годину ранку 8 серпня кількість допущених заяв для вступ на бакалаврат на основі дипломів молодшого спеціаліста ЗУНУ зараз посідає перше місце серед всіх закладів освіти в Україні”.

Триватиме подача документів для випускників шкіл та коледжів до 23 серпня. 5 вересня уже буде відомо про зарахування студентів на перший курс бюджетної форми навчання. Вступ в магістратуру в цьому році розпочинається з 16 серпня і триватиме до 15 вересня.