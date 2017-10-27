У Тернополі відкрився модельний дім

26 жовтня в Тернополі відкрився Giоgia star house – сучасний модний модельний дім. Його засновники – представник Національного комітету міс Укрїна в Тернопільській області Владимир Заверуха та уродженець Тернополя, котрий нині мешкає у Канаді, Алекс Іванюк.

На відкрття завітали переможниці та учасниці конкурсів краси майже усіх років. Вони ділились досвідом, а також планами розвитку модельного дому, в якому, як зазначив Володимир, викладатимуть. У планах орагнізаторів і реаліті шоу, і підготовка до конукрісв, і …долучення до кінематографу.

Привітати Giogia star house з відкриттям нагодились заступник міського голови Тернополя, керівник тернопільської кінокомісії Леонід Бицюра та Андрій Підлужний “Нічлава” Співак та композитор!

За інформацією Наталі Турчин.