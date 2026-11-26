У ніч із 25 на 26 листопада комунальні служби та підрядні організації проводили обробку вулиць Тернополя протиожеледними матеріалами. До робіт залучили 13 одиниць спеціалізованої техніки.

У центральній частині Тернополя, мікрорайоні «Новий Світ», на масивах «Сонячний» і «Східний», у Промисловому районі, районі Старого Парку, на об’їзній дорозі та в селах громади працювала техніка ТзОВ «Техно-Буд-Центр».

Зокрема, шість машин здійснювали механізоване посипання проїжджих частин піскорозкидачами, одна обробляла дороги протиожеледними реагентами, ще дві одиниці техніки посипали та обробляли реагентами тротуари й пішохідні зони.

У мікрорайоні «Дружба» роботи виконувала техніка ТМШРБ «Міськшляхрембуд»: дві одиниці обробляли проїжджі частини, ще дві підмітали тротуари тракторними щітками.

Нагадуємо, що за прибирання дворів і міжбудинкових проїздів у зимовий період відповідають підприємства, які обслуговують житловий фонд, та представники ОСББ. Утримувати прилеглі території до закладів торгівлі, громадського харчування, офісів, установ та організацій мають відповідні суб’єкти господарювання.

Переглянути інтерактивну карту відповідальності за прибирання міста в зимовий період можна за посиланням ТУТ.