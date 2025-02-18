У Тернополі п’яний водій спричинив ДТП за участю трьох автомобілів

17 лютого на вулиці Протасевича сталася дорожньо-транспортна пригода без травмованих за участю 3 транспортних засобів.



Патрульні з’ясували, що водій автомобіля Opel не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення з легковиком BMW, який після удару зіштовхнувся з автомобілем Skoda.



Крім того, патрульні виявили у порушника ознаки алкогольного сп’яніння. Тож керманич пройшов огляд на місці. Результат Драгера — 1, 70 проміле.



Інспектори склали на керманича автомобіля Opel протоколи:

за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП);

за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП та відсторонили водія від керування.



Пам’ятайте: сідати за кермо в нетверезому стані — це наражати на небезпеку себе й оточуючих. Не ризикуйте життям. Будьте відповідальними

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