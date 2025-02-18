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Новини Тернополя 

У Тернополі п’яний водій спричинив ДТП за участю трьох автомобілів

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17 лютого на вулиці Протасевича сталася дорожньо-транспортна пригода без травмованих за участю 3 транспортних засобів.

Патрульні з’ясували, що водій автомобіля Opel не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення з легковиком BMW, який після удару зіштовхнувся з автомобілем Skoda.

Крім того, патрульні виявили у порушника ознаки алкогольного сп’яніння. Тож керманич пройшов огляд на місці. Результат Драгера — 1, 70 проміле.

🚔 Інспектори склали на керманича автомобіля Opel протоколи:
📌 за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП);
📌 за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП та відсторонили водія від керування.

‼️ Пам’ятайте: сідати за кермо в нетверезому стані — це наражати на небезпеку себе й оточуючих. Не ризикуйте життям. Будьте відповідальними ‼️

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