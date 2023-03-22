У Тернополі встановлені камери автоматичної фіксації ПДР. Адреси

У Тернополі працюють камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху, які фіксують перевищення встановлених обмежень для швидкості руху транспорту.



У межах міста Тернополя працюють 5 камер:

проспект Злуки, 45-Б;

проспект Злуки, 47-Б;

вулиця Протасевича, 8;

вулиця Степана Будного, 28;

проспект Степана Бандери, 90.



Здійснивши комісійне обстеження окремих аварійно небезпечних ділянок на автошляхах, інспектори відділу безпеки дорожнього руху спільно з представниками служби автомобільних доріг та відповідними фахівцями визначили місця для додаткового встановлення комплексів автоматичної відеофіксації порушень ПДР.



Планується встановлення 4-х камер в межах області:

селище Велика Березовиця;

село Смиківці;

село Гаї-Гречинські;

село Горинка.



Нагадуємо про відповідальність:

за порушення швидкісного режиму передбачена адміністративна відповідальність за ч. 1 ст. 122 КУпАП — штраф 340 гривень.



Кермуйте відповідально та дотримуйтесь правил дорожнього руху.

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