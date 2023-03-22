12:14 | 22.03.2023
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Новини Тернополя 

У Тернополі встановлені камери автоматичної фіксації ПДР. Адреси

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У Тернополі працюють камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху, які фіксують перевищення встановлених обмежень для швидкості руху транспорту.

У межах міста Тернополя працюють 5 камер:
🔺проспект Злуки, 45-Б;
🔺проспект Злуки, 47-Б;
🔺вулиця Протасевича, 8;
🔺вулиця Степана Будного, 28;
🔺проспект Степана Бандери, 90.

Здійснивши комісійне обстеження окремих аварійно небезпечних ділянок на автошляхах, інспектори відділу безпеки дорожнього руху спільно з представниками служби автомобільних доріг та відповідними фахівцями визначили місця для додаткового встановлення комплексів автоматичної відеофіксації порушень ПДР.

Планується встановлення 4-х камер в межах області:
🔺селище Велика Березовиця;
🔺село Смиківці;
🔺село Гаї-Гречинські;
🔺село Горинка.

Нагадуємо про відповідальність:
🔶 за порушення швидкісного режиму передбачена адміністративна відповідальність за ч. 1 ст. 122 КУпАП — штраф 340 гривень.

Кермуйте відповідально та дотримуйтесь правил дорожнього руху.

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