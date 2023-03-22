У Тернополі встановлені камери автоматичної фіксації ПДР. Адреси
У Тернополі працюють камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху, які фіксують перевищення встановлених обмежень для швидкості руху транспорту.
У межах міста Тернополя працюють 5 камер:
проспект Злуки, 45-Б;
проспект Злуки, 47-Б;
вулиця Протасевича, 8;
вулиця Степана Будного, 28;
проспект Степана Бандери, 90.
Здійснивши комісійне обстеження окремих аварійно небезпечних ділянок на автошляхах, інспектори відділу безпеки дорожнього руху спільно з представниками служби автомобільних доріг та відповідними фахівцями визначили місця для додаткового встановлення комплексів автоматичної відеофіксації порушень ПДР.
Планується встановлення 4-х камер в межах області:
селище Велика Березовиця;
село Смиківці;
село Гаї-Гречинські;
село Горинка.
Нагадуємо про відповідальність:
за порушення швидкісного режиму передбачена адміністративна відповідальність за ч. 1 ст. 122 КУпАП — штраф 340 гривень.
Кермуйте відповідально та дотримуйтесь правил дорожнього руху.