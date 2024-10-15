У Тернополі викрили правопорушника, який наносив графіті з рекламою наркотичних засобів

Впродовж тижня інспектори та поліцейські фіксували випадки нанесення таких графіті на фасадах будівель та поблизу навчальних закладів. 14 жовтня порушника викрили під час нанесення чергового рекламного напису. Ним виявився житель Тернополя, 1995 року народження, який наніс близько 150 рекламних написів, чим порушив правила благоустрою Тернопільської міської територіальної громади. У своїх поясненнях останній зізнався та розповів всі деталі отримання коштів за рекламу наркотичних засобів.

На порушника складено адміністративні протоколи по різних фактах, які будуть передані на розгляд адміністративної комісії Тернопільської міської ради. Після цього буде винесена відповідна постанова про притягнення особи до відповідальності.