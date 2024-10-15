У Тернополі запрацювала інтерактивна карта закладів, які надають знижки для захисників

На карті представлено різноманітні заклади, включаючи 6 магазинів, майстерень, ортопедичний центр, 23 заклади харчування (кафе, ресторани та заклади швидкого харчування) та 9 салонів краси, перукарні та лазня. Кожен заклад надає знижки в межах від 5% до 50%. Інформація на карті містить тип закладу, назву, адресу, графік роботи та відсоток знижки.

Для отримання знижки у закладах можуть запросити пред’явити посвідчення УБД (кожен заклад сам визначає умови та суму знижку на послуги чи товари).

Завдяки проєкту, підприємці отримують можливість підтримати захисників та ветеранів, а ті, у свою чергу, можуть економити на послугах.

Приєднуйтеся до проєкту та підтримайте наших захисників! Підприємці, які бажають долучитися до ініціативи, можуть надати свої пропозиції до відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів за телефоном +380674473452.