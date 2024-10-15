З 16 жовтня у Тернополі розпочнеться опалювальний сезон

У КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» просять споживачів поставитися із розумінням до того, що технологічний запуск опалення не є одномоментним процесом.

Закликаємо мешканців міста відчиняти двері помешкань аварійним службам для проведення необхідних ремонтних робіт, які можуть виникнути при запуску системи теплопостачання, зокрема, заповітрення труб у будинках. Адже часто через небажання відчинити двері чи відсутність господарів подача опалення може затриматися для всіх мешканців багатоквартирного будинку.

Працівники підприємств та аварійних служб працюватимуть у посиленому режимі, щоб забезпечити вчасний запуск котелень та теплопостачання до осель тернополян.

Нагадуємо, що у випадку виникнення заповітрення чи будь-яких проблем із опаленням у багатоповерхівках, тернополяни повинні звертатися до підприємства, що обслуговує будинок чи ОСББ.