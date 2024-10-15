11:04 | 16.10.2024
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Новини Тернополя 

З 16 жовтня у Тернополі розпочнеться опалювальний сезон

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У зв’язку зі зниженням середньодобової температури повітря, з середи, 16 жовтня, розпочнеться новий опалювальний період 2024-2025 рр для населення та інших споживачів Тернополя. Відповідне рішення прийняте на засіданні виконавчого комітету міської ради.

У КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» просять споживачів поставитися із розумінням до того, що технологічний запуск опалення не є одномоментним процесом.

Закликаємо мешканців міста відчиняти двері помешкань аварійним службам для проведення необхідних ремонтних робіт, які можуть виникнути при запуску системи теплопостачання, зокрема, заповітрення труб у будинках. Адже часто через небажання відчинити двері чи відсутність господарів подача опалення може затриматися для всіх мешканців багатоквартирного будинку.

Працівники підприємств та аварійних служб працюватимуть у посиленому режимі, щоб забезпечити вчасний запуск котелень та теплопостачання до осель тернополян.

Нагадуємо, що у випадку виникнення заповітрення чи будь-яких проблем із опаленням у багатоповерхівках, тернополяни повинні звертатися до підприємства, що обслуговує будинок чи ОСББ.

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