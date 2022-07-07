09:46 | 7.07.2022
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Новини Тернополя 

У Тернополі виявили автомобіль, який перебував у розшуку

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Тернопільські патрульні продовжують виявляти автомобілі, які перебувають в розшуку ДВС

Учора, під час патрулювання на вулиці Степана Будного, інспектори виявили автомобіль Mitsubishi, який був припаркований з порушенням ПДР.
Охоронці порядку поспілкувались з водієм та, під час перевірки документів згідно з базою даних, з’ясували, що транспортний засіб перебуває в розшуку ДВС.

Патрульні склали на водія відповідні адміністративні матеріали та направили автомобіль на арештмайданчик.

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