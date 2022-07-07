У Тернополі виявили автомобіль, який перебував у розшуку

Тернопільські патрульні продовжують виявляти автомобілі, які перебувають в розшуку ДВС

Учора, під час патрулювання на вулиці Степана Будного, інспектори виявили автомобіль Mitsubishi, який був припаркований з порушенням ПДР.

Охоронці порядку поспілкувались з водієм та, під час перевірки документів згідно з базою даних, з’ясували, що транспортний засіб перебуває в розшуку ДВС.

Патрульні склали на водія відповідні адміністративні матеріали та направили автомобіль на арештмайданчик.