На Тернопільщині відкрили етнопарк «Агроленд»

У селі Великий Ходачків на Тернопільщині відбулося відкриття першої черги етнопарку «Агроленд» – унікального агротуристичного центру, який поєднує аграрну й етнографічну тематику. Це простір, де можна відпочити, познайомитися з культурною спадщиною регіону та побачити, як жили й працювали українці в минулому.

На території парку розташовані відтворені за стародавніми кресленнями хати мешканців Волині, Опілля та Поділля кінця ХІХ – початку ХХ століття, лемківська світлиця, тартак, виставка артефактів війни, а також техніка, якою користувалися колгоспники. Для дітей облаштовано ігровий майданчик, працює простір для годування тварин, а відвідувачі можуть оглянути різні види птиці.

Під час відкриття відбувся благодійний аукціон, а всі кошти від продажу квитків передали на підтримку 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» НГУ.

У майбутньому «Агроленд» планують розширювати. Серед нових проєктів – ферма з екзотичними коровами, виставка скла, фарфору та майоліки, музей преси та фотолабораторія, експозиція, присвячена азовцям, пекарня зі справжньою сільською піччю та музей сільськогосподарської техніки.

Організатори наголошують, що цей простір допоможе зберегти історичну пам’ять і передати майбутнім поколінням знання про життя та побут наших предків.