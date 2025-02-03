Терміновий збір на підтримку військових від тернопільської волонтерки Ольги Тимошенко

Тернопільська волонтерка Ольга Тимошенко організувала важливий збір для підтримки десантно-штурмового підрозділу на курському напрямку. На даний момент нашим захисникам терміново потрібні зарядні станції, вартість яких варіюється від 17 до 35 тисяч гривень залежно від потужності та виробника. Зараз необхідно 5 таких станцій, щоб забезпечити безперебійну роботу на лінії зіткнення з ворогом.



Зарядні станції є важливими, оскільки генератори, які використовуються для зарядки, створюють шум, що може видати місце перебування військових. Станції потрібні для роботи Старлінка, зарядки телефонів, рацій та дронів — без цих засобів комунікації та техніки ефективна боротьба неможлива.



Ольга Тимошенко закликає до допомоги всіх небайдужих людей, підкреслюючи, що навіть невеликий внесок має велике значення для наближення перемоги. Ваша підтримка може врятувати життя на передовій.



Реквізити для переказу:

• Монобанк – https://send.monobank.ua/jar/7cF1ET5gYB

Картка монобанки – 4441 1111 2085 4173

Картка ПриватБанк – 4731 1856 3371 8819

Paypal – tymoshenko1.olga@gmail.com





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