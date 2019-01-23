У Тернополі визначили кращих спортсменів області. Список

22 січня у конференц-залі готелю «Тернопіль», відбулось підсумкове засідання Федерації легкої атлетики Тернопільської області про результати роботи у 2018 році.

Засідання розпочалося з нагородження тренерів, спортсменів та партнерів ФЛАТО. Переможцями у своїх номінаціях стали:

серед спортсменів

найкраща легкоатлетка – Стребкова Наталія (тренер Сташко І., Степанюк О.);

найкращий легкоатлет – Макух Василь (тренер Дуда Б.);

найкращий легкоатлет Тернопільської області серед молоді – Карюк Іван (тренер Чуба І.В.);

найкраща легкоатлетка Тернопільської області серед молоді – Більчак Оксана (тренер Стефанишина О.);

найкраща легкоатлетка Тернопільської області серед юніорок – Паньків Христина (тренер Стефанишина О.);

найкращий легкоатлет Тернопільської області серед юнаків – Трач Вадим (Тренер Данилюк О.)

серед тренерів:

1-е місце – Дуда Б.П. (ОДЮСШ м. Тернопіль);

2-е місце – Стефанишина О.В. (ОДЮСШ м. Тернопіль);

3-є місце – Васірук М.С. (ТОК ШВСМ м. Тернопіль)

серед тренерів ДЮСШ Тернопільської області з легкої атлетики (юнаки, дівчата U-15,U-17)

1-е місце – Шмуляєва Г.М. (ОДЮСШ м. Тернопіль);

2-е місце – Дуда В.П. (Бережанська ДЮСШ);

3-є місце – Головацький М.М. (Бучацька ДЮСШ)

Окремо у номінації «Олімпійська надія» була відзначена вихованка Бережанської ДЮСШ, чемпіонка та призерка чемпіонатів України з бігу на 2000 м з перешкодами та кросу серед дівчат віком до 16 років Когут Тетяна (тренер Дуда В.П.).

Усім лауреатам вручено пам’ятні призи та сувеніри від партнерів ФЛАТО: ТМ «Ласунка», стоматологічної клініки DVM, ТМ «Молокія», мережі магазинів «Спортландія», ТЦФЗН «Спорт для всіх», НОК України.

Подяками відзначено волонтерів та партнерів Федерації легкої атлетики Тернопільської області. Під час засідання легкоатлетична громадськість привітала з 70-річчям ветерана тренерського цеху Чубу Івана Васильовича. Йому були вручені Подяка Міністерства молоді та спорту України, грамота Тернопільської обласної державної адміністрації і цінні подарунки.

Президент федерації легкої атлетики Тернопільської області Єднак В.Д. проінформував присутніх про загальні результати діяльності ФЛАТО. Зокрема відзначеноте, що легкоатлети взяли участь у 23 чемпіонатах і командних чемпіонатах України та одному Кубку України,на яких здобули 26 медалей: 12 золотих, 7 срібних та 7 бронзових. Один спортсмен виконав норматив майстра спорту, один– кандидата в майстри спорту. У шести вікових групах атлети Тернопільщини встановили 27 рекордів області: 14 літніх і 13 у приміщенні. 73 спортсмени 208 разів покращували власні досягнення.

Особливо відзначився вісімнадцятирічний Василь Макух, який на командному чемпіонаті України серед юніорів у Луцьку, подолавши 100 метрів за 10,29 секунд, встановив новий юніорський рекорд України. Цей результат також став рекордом області для трьох вікових груп – дорослих, молоді (U23) та юніорів(U20).

Сім спортсменів входили до складу національної збірної України, а двоє були кандидатами до збірної. Четверо спортсменів захищали честь країни у складі збірної на офіційних міжнародних змаганнях: Наталія Стребкова (чемпіонат Європи, Німеччина), Василь Макух (чемпіонат світу серед юніорів, Фінляндія), Іван Стребков (Кубок Європи з бігу на 10000, Великобританія), Сергій Сапіга (чемпіонат світу з трейлу, Іспанія).

Активною була федерація і у реалізації проекту «Дитяча легка атлетика ІААФ». Спільно з міським центром фізичного здоров’я населення (керівник Г. Федорович та факультетом ФВ ТНПУ) проведено вже ІІІ міський фестиваль за цією програмою, де взяли участь близько 300 дітей 5-х класів м. Тернополя. Школярі Тернополя стали переможцями першого чемпіонату Західно-Української ліги «Дитяча легка атлетика ІААФ», яку зініціювала та провела спільно з Івано-Франківською та Закарпатською ТФЛА.

Новий кількісний рекорд учасників був встановлений на традиційному пробігу «Тернопільська «Озеряна» (187 учасників). За сприяння колишніх легкоатлетів Д. Легонькова, Н. Іваськіва та Т. Худзіка призовий фонд змагань становив 1200$. Новий кількісний рекорд учасників був встановлений на традиційному пробігу «Тернопільська «Озеряна» (187 учасників). За сприяння колишніх легкоатлетів Д. Легонькова, Н. Іваськіва та Т. Худзіка призовий фонд змагань становив 1200$.

Федерація допомогла в організації кваліфікованого суддівства в інших масових бігових заходах, що проводились у Тернополі: Пробіг Win Trail Ternopil – 2018, «Тернопільський півмарафон», легкоатлетичний пробіг «Santa run 2018 Ternopil», суботні пробіги «Run day».

Вчергове порадував спортивну громадськість О. І. Степанюк, за авторством якого побачила світ нова робота «Легка атлетика Тернопільщини. Статистика 2018».

Всі присутні на засіданні отримали календарі на 2019 рік з зображенням найкращих спортсменів і тренерів області з легкої атлетики.

За матеріалами ФЛА Тернопільської області

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