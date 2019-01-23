У Тернополі — спецпогашення до Дня Соборності

У тернопільському обласному краєзнавчому музеєві провели спецпогашення, приурочене 100-річчю Соборності України.

Такий захід відбувся у Тернополі, Києві та Івано-Франківську. До речі, штемпелі в кожному місті виготовили свої. Автор тернопільського — філателіст Юрій Швед створив його у формі квітки терену із тризубом у центрі й написом «День Соборності. 100 років (1919-2019). Тернопіль, 46001, 22.01.2019». Ініціатор спецпогашення в нашому місті — історик і філателіст Василь Штокало.

Директорка тернопільської обласної дирекції «Укрпошти» Любов Гринчишин розповіла, що «Укрпошта» випустила марку і маркований аркуш. Останній складається із восьми марок, на аркуші напис: «Однині воєдино зливаються століттями відірвані одна від одної частини єдиної України – Західноукраїнська Народна Республіка (Галичина, Буковина і Угорська Україна) і Наддніпрянська Велика Україна. Здійснились одвічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. (Універсал Директорії УНР 22 січня 1919 року)». Тираж святкових марок становить 130 тисяч примірників.

На спепогашенні виступили представники влади області й міста, котрі підкреслили вагомість заходу й проголошення Соборності. Зокрема заступник голови обласної ради Любомир Крупа наголосив, що сторічний досвід потребує глибинного осмислення, адже соборність — вкрай важливе надбання. Впродовж трьох століть Україну ділили ментально. Найтрагічніше, що причина цих поділів часто була внутрішня — внаслідок добровільно підписаних угод і входжень у союз Україна потрапляла під гніт. Ті, з ким українці підписували угоди, отримавши ресурси – матеріальні та інтелектуальні — ставали імперіями. Начальник управління культури та мистецтв міської ради Олександр Смик мовив, що українська нація — нація символістична. Чи не тому слово «соборність» перегукується зі словом «соборування», тобто одним із таїнств, що його здійснюють над людьми, котрі перебувають у важкому, знесиленому стані. Тож символічно, що саме в ці дні сто років тому знесилена держава оголосила про Соборність, а потім у ці дні в дев’яностих ланцюг єднання єднав Україну, яку тоді знову старались розірвати. Тому Акт Злуки — це соборування нашої держави. Нині ж долучитись до єдності нашої держави є нагода у кожного — наголосив пан Олександр — придбати марку й надіслати листа знайомим чи близьким.

Так і зробило чимало присутніх. Приміром, тернопільський філателіст Юрій Ковальков. Він каже, що філателісти вважають за обов’язок мати марки, присвячені Україні. Тож придбав марки, аби надіслати своїм колегам, каже, сподівається, що ті зроблять так само. Добрим поповненням колекції цей спецвипуск став для філателіста Володимира Шкільного із Козови, адже він колекціонує поштові матеріали, що стосуються України. До речі, це соте спецпогашення на Тернопіллі за часів незалежності.

А на першому поверсі музею була нагода оглянути виставки, присвячені історії пошти Галичини XVII-XIX століть та першим маркам української державності 1918-23 років. Усі її експонати — оригінали, тож гарантують майже тактильне знайомство з історією. Автор виставки, киянин Олександр Канівець, працював над унікальною збіркою майже чверть століття. Цікаво, що перед тим, як приїхати до Тернополя, ця експозиція побувала в усіх районних центрах Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської областей — загалом у понад сотні населених пунктів Галичини, ця мандрівка тривала 69 діб. Поштову естафету автор присвятив сторіччю ЗУНР.

Анна Золотнюк.

Фото авторки.

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