У Тернополі освятили новий храм

18 жовтня у Тернополі архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій Семенюк здійснив Чин освячення храму Покладення Ризи Пресвятої Богородиці, що по вул. Текстильній. Долучилися до молитви священники Тернополя та велика кількість мешканців мікрорайону, які донедавна збиралися на Богослужіння у тимчасовій каплиці.

Курував будівництвом впродовж 2 років дотепер сотрудник храму св. Івана Богослова о. Роман Загородний. Священник каже, що у цьому мікрорайоні міста не було жодного храму УГКЦ. «Саме тому справу побудови святині підтримали велика кількість місцевих жителів та меценатів, з якими за короткий час вдалося збудувати храм. Вагому допомогу у справі будівництва надала курія Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ».

На архиєрейській Божественній Літургії співслужили митрополиту Василію декан Тернопільський о. Роман Ваврух, ректор Тернопільської духовної семінарії о. Іван Римар, настоятель храму св. Андрія Первозванного о. Петро Порохонько, директор благодійного фонду «Карітас» о. Андрій Марчук, настоятель храму о. Роман Загородний та нещодавно призначений сотрудник о. Андрій Олійников, дотепер парох с. Загір’я, Залозецького деканату. Митрополит здійснив також Чин освячення нового престолу.

Архиєпископ подякував усім фундаторам та жертводавцям, кожного відзначив подячними грамотами та запевнив, що у храмі завжди творитиметься молитва за них.

Отець Роман Загородний додає, що потреб новостворена парафія має чимало, однак виражає радість, що багато вірних приходять щоденно на Святу Літургію. «Вірю, що найближчим часом ми зможемо довершити благоустрій храму задля комфорту наших прихожан».

До слова, Чин освячення хреста на місці будівництва храму Покладення Ризи Пресвятої Богородиці здійснено 12 листопада 2017 року. Тоді у молитві з архиєпископом і митрополитом Василієм у сквері поблизу будинку на вул. Текстильна 2 взяли участь близько 700 вірних.

прес-служба архиєпархії