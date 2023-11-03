У Тернополі з’явився «Сквер на честь загиблих Героїв, захисників України»

На черговому засіданні сесії Тернопільської міської ради, прийнято рішення про присвоєння назви скверу на вул. Софії Стадникової, обмеженому вулицями Софії Стадникової, Торговиця, Микулинецька, на території мікрорайону «Білогірська» житлового району «Центральний», «Сквер на честь загиблих Героїв, захисників України».

Рішення прийнято враховуючи звернення громадської організації «Спілка бійців та волонтерів АТО «Сила України», Тернопільської міської організації Української Спілки ветеранів Афганістану, колективне звернення родин Героїв, які загинули у війні з росією.