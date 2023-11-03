На могилу Віталія Стадника суд наклав арешт

Роботи з облаштування військового кладовища «Пантеон Героїв Тернополя» на вул. Микулинецькій будуть продовжуватися. Адже його облаштування підтримали у місті усі родини загиблих Героїв, окрім однієї – родини Стадників. Про це повідомляє міська рада.

2 листопада 2022 року слідчим суддею Збаразького районного суду розглянуто в судовому засіданні клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури про накладення арешт на частину земельної ділянки на Микулинецькому кладовищі, де похований Стадник Віталій Олегович, на час проведення експертних досліджень та отримання їх висновків. Дане клопотання прокурора задоволено, тобто на частину земельної ділянки, де похований Віталій Стадник, накладено арешт.

Тернопільська міська рада буде подавати апеляцію на ухвалу Збаразького районного суду з метою подальшого забезпечення облаштування повноцінного «Пантеону Героїв Тернополя».

Роботи з облаштування військового кладовища на місцях поховань інших загиблих Героїв на території Микулинецького кладовища будуть продовжуватися, – обіцяють у міській раді.

Нагадаємо, у Тернополі облаштовують військове кладовище «Пантеон Героїв Тернополя», метою якого є гідне вшанування загиблих воїнів, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та віддання їм належних військових почестей.

Це не просто кладовище, а урочисте місце вшанування, комплекс поховань. Пантеон витриманий в єдиному стилі, з алеями, з уніфікованим виглядом поховань. Це міжнародна традиція, адже через століття можна буде прийти і бачити, хто тут похований. Буде видно, що був гурт людей з певною ідеєю, за яку вони загинули. І навіть після того, як поховали захисників має бути видно, що ця ідея була спільна для всіх. Але родина загиблого захисника Віталія Стадника вирішила відійти від загальної концепції і встановити пам’ятник на свій смак.

19 жовтня вони самостійно встановили споруду на місці поховання захисника, яка заходила своїми межами на поховання інших Героїв, які похоронені поруч. За словами начальника КП «Ритуальна служба» Сергія Тлумацького, кожна могила Героя має розмір 80 на 220 см., родина Стадників залила 132 на 230 см.



На прохання демонтувати конструкцію родина не відреагувала, тож 24 жовтня працівники СКП «Ритуальна служба» демонтували її.

Тоді ж батько Віталія заявив, що вони будуть звертатися до суду.

І взагалі ми будемо звертатися до суду, щоб скасувати рішення про цей «Пантеон Героїв». Бо цей пантеон порушує права людей. Щодо іншого місця поховання, то я такої ідеї не підтримую. Мій син – військовий, він загинув на фронті, то чого ж його мають ховати в іншому місці? Якщо інші хочуть оформлювати могили у сіре каміння, то нехай. У нашого сина такого не буде, ми зробимо так, як хочемо.