У Тернополі загорівся баштовий кран на новобудові

31 жовтня о 07:40 на номер екстреного виклику “101” надійшло повідомлення про горіння кабіни баштового крана на новобудові, розташованій на вул. Довженка в Тернополі. До місця події направлено два відділення частини спеціальної пожежної техніки та співробітників оперативно-координаційного центру.