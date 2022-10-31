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Новини Тернополя 

У Тернополі загорівся баштовий кран на новобудові

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31 жовтня о 07:40 на номер екстреного виклику “101” надійшло повідомлення про горіння кабіни баштового крана на новобудові, розташованій на вул. Довженка в Тернополі. До місця події направлено два відділення частини спеціальної пожежної техніки та співробітників оперативно-координаційного центру.

Пожежу вдалось локалізувати та ліквідувати з допомогою автодрабини. За попередньою інформацією ніхто з людей не постраждав. Обставини виникнення надзвичайної події встановлюються.

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